Manifest om jonge politici op verkiesbare plek te zetten

Politieke partijen moeten jongere kandidaten op een verkiesbare plek op hun kandidatenlijst zetten voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen, staat in een donderdag gepubliceerd manifest van Stichting Stem op een Jongere. De oproep is ondertekend door meerdere politieke jongerenorganisaties. Jongeren zijn volgens de organisaties namelijk „structureel ondervertegenwoordigd in alle lagen van de politiek, van de gemeenteraden tot het Europees Parlement”.