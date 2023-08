De aanbieder van betaalautomaten SEPAY fuseert per 1 september met betaalbedrijf Buckaroo. Met de fusie verandert de naam van SEPAY naar SEPAY by Buckaroo. De fusiepartners zullen gezamenlijk bedrijven gaan ondersteunen in de ontwikkeling van hun betaalstrategie. Financiële details van de fusie werden niet direct bekendgemaakt.