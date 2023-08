De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag licht lager gesloten, waarmee een stapje terug werd gedaan na de winsten in de voorgaande handelssessies. Bij de hoofdfondsen op het Damrak kon verzekeraar ASR op aandacht rekenen na bekendmaking van cijfers. Die vielen niet echt goed, want het aandeel ASR eindigde in het rood.