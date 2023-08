Afghaanse vrouwen zijn niet meer welkom in het beroemde nationale park Band-e Amir. Het natuurgebied, waar azuurblauwe meren, woeste bergen en een dor woestijnlandschap een unieke combinatie vormen, is vanouds een toeristische trekpleister voor de bevolking. Vooral in de zomer, als de temperaturen tot waarden ver boven de 40 graden stijgen.