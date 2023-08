De Peter R. de Vries Foundation looft 100.000 euro uit voor de gouden tip over de dood van Mike Venema, die in 2018 op Curaçao verdween met zijn auto, een pick-up. De politie laat dinsdag weten in deze zaak „na uitgebreid onderzoek” uit te gaan van een misdrijf. Het programma Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond ook aandacht aan de zaak.