Tot nu toe 700 asielaanvragen van derdelanders uit Oekraïne

Ongeveer 700 van de 2900 zogeheten derdelanders uit Oekraïne die in Nederland verblijven, hebben hier asiel aangevraagd, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het gaat om mensen die zijn gevlucht vanwege de oorlog maar eigenlijk uit een ander land komen. Ze hadden bijvoorbeeld een tijdelijke verblijfsvergunning voor Oekraïne vanwege studie, werk of asiel. In Nederland kregen zij tot nu toe dezelfde bescherming en opvang als Oekraïners maar die regeling loopt op 4 september af.