Na Wientjes gaat oud-Kamerlid Ten Broeke naar Haaksbergen om zout

Na Bernard Wientjes gaat voormalig Tweede Kamerlid Han ten Broeke zich bezighouden met de slepende zaak rond zoutwinning in Haaksbergen. Demissionair minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) heeft Ten Broeke, afkomstig uit het Twentse dorp, aangesteld als zogeheten procesbegeleider. De VVD’er gaat de gemeente Haaksbergen en het ministerie „ondersteunen” bij de uitvoering van het advies dat Wientjes als verkenner in het proces heeft opgesteld en dat in het najaar moet leiden tot een besluit van de gemeenteraad over de aanleg van acht zoutwinningslocaties.