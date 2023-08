Verzekeraar NN heeft in het eerste halfjaar geprofiteerd van gunstige weersomstandigheden. Waar het financiële concern in de eerste zes maanden van 2022 nog een opvallend grote schadepost had door een februaristorm, bleef Nederland dergelijk extreem weer in de eerste helft van 2023 bespaard. Daardoor hoefde de tak voor schadeverzekeringen minder uit te keren.