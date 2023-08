Asielzoekers hebben deze zomer niet in het gras bij de ingang van het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hoeven slapen. Maar het gevaar is nog niet geweken, zegt VluchtelingenWerk. „Het is nog steeds spannend. We staan klaar om elk moment in actie te komen en houden er rekening mee dat dit gaat gebeuren”, laat een woordvoerder weten.