D66 in Overijssel vindt dat Mona Keijzer, die als bemiddelaar is aangesteld in het conflict tussen de provincie en omwonenden van het kanaal Almelo-De Haandrik, de Provinciale Staten passeert. Keijzer presenteert komende vrijdag haar bevindingen en aanbevelingen aan de pers. De Statenleden, formeel de opdrachtgevers van Keijzer, krijgen op 13 september de gelegenheid haar te bevragen.