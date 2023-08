Het Chinese vastgoedconcern Evergrande zegt in de eerste helft van het jaar een hogere omzet en een kleiner verlies te hebben geboekt. Het bedrijf kwam bijna twee jaar geleden in de financiële problemen en staat centraal in een zich voortslepende crisis in de vastgoedsector van China. Dat land heeft mede door die problemen te maken heeft met een kwakkelende economie.