Een wandelaar in het Belgische Lier is gereanimeerd na een aanval door hoornaars, een wespensoort. Aanvankelijk meldden Vlaamse media dat het om de Aziatische variant ging, die in West-Europa pas sinds een paar jaar voorkomt. Maar uiteindelijk bleek het „gelukkig” de minder agressieve Europese hoornaar, aldus het Vlaams Bijeninstituut: „Bij de Aziatische was de schade nog veel groter geweest.”