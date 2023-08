De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd verplicht een huisarts in Brunssum „onmiddellijk te stoppen” met het uitoefenen van zijn beroep na meerdere meldingen over de man. Dit totdat de tuchtrechter een oordeel heeft geveld. Er is volgens de inspectie sprake van een „risicovolle situatie”; de arts voldoet niet meer aan de voorwaarden om goede en veilige zorg te verlenen.