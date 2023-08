Ouders van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn vaak niet goed op de hoogte van de veranderingen in de studiefinanciering, zegt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op basis van eigen onderzoek. De organisatie begint volgende maand een campagne om ze beter in te lichten, zodat hun kinderen en zij zich financieel niet tekort doen.