De wereldwijde goederenhandel van de grootste economieën van de wereld, verenigd in de G20, is in het tweede kwartaal van 2023 gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Zowel de export als de import van goederen daalde als gevolg van de gematigde wereldwijde vraag naar goederen en dalende energieprijzen, meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).