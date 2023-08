Verkeerd geboorde gaten zorgen voor leveringsproblemen Boeing 737

Boeing heeft last van verkeerd geboorde gaten in nog te leveren 737 MAX-toestellen. Volgens de Amerikaanse vliegtuigbouwer heeft leverancier Spirit AeroSystems onjuist gaten geboord in een component dat de luchtdruk in de cabine op peil houdt. De gaten zorgen volgens het bureau van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten niet voor veiligheidsproblemen, maar reparatie is wel noodzakelijk. Op de korte termijn kan Boeing daarom minder 737 MAX-toestellen leveren.