De economische bedrijvigheid in de eurozone is in augustus nog sterker gekrompen dan een maand eerder. Vooral in de industrie gaan de zaken al enige tijd minder goed door dalende orders en een afgenomen productie. De krimp in de industriesector viel echter wel iets minder sterk uit dan in juli, aldus voorlopige cijfers van marktonderzoeker S&P Global. De dienstensector laat nu echter ook een krimp zien.