COA krijgt boete voor weghalen planken bij asielhotel Albergen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft een boete van 15.000 euro gekregen van de Twentse gemeente Tubbergen. Bij de verbouwing van een opvanglocatie in het dorp Albergen zijn zonder toestemming gevelplanken van een schuur gehaald. „We erkennen dat er fouten zijn gemaakt tijdens het werk, en we maken er werk van om dit in de toekomst te voorkomen”, zegt een woordvoerder van het COA na berichtgeving van RTV Oost.