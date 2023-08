Vakbond CNV stapt eveneens uit de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het grondpersoneel van KLM. Volgens onderhandelaar Souleiman Amallah is de CNV „uitonderhandeld” met de luchtvaartmaatschappij en gaat de bond de leden raadplegen over mogelijke acties. Een staking wordt daarbij niet uitgesloten. Eerder constateerde de FNV ook al dat de verschillen tussen de wensen van de vakbond en KLM „simpelweg te groot” zijn.