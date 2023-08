De Griekse brandweer heeft bevolen een hele buitenwijk van Athene te evacueren vanwege de natuurbranden in de omgeving. Tienduizenden mensen uit Ano Liosia, aan de noordkant van de Griekse hoofdstad, moeten hun huizen verlaten uit voorzorg. Volgens de Griekse krant Kathimerini staan in het nabijgelegen dorp Fyli al huizen in brand.