De Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva benadrukt op de BRICS-top in Zuid-Afrika dat de landenclub geen uitdager is van de westerse G7. Het verband tussen Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika is volgens Lula bedoeld om de handel in de zogeheten global south te coördineren. „We willen ons gewoon organiseren.”