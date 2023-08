Bruls: tegendemonstranten GNSV moeten zich schamen

De demonstranten die maandag bestuursleden van de rechts-nationalistische studentenvereniging GNSV in Nijmegen hebben aangevallen, moeten zich schamen. Hun gedrag is niet toelaatbaar en past niet binnen de democratische rechtsorde waarin voor elke mening van rechts tot links volop plaats moet zijn. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls over de vechtpartij, die maandag uitbrak tijdens de Introductiemarkt van de Radboud Universiteit tussen zich antifascistisch noemende demonstranten en drie leden van de Groot Nederlandse Studentenvereniging.