Wall Street veert op na slechtste beursweek sinds maart

De aandelenbeurzen in New York veerden maandag wat op na de koersverliezen van vorige week. De toonaangevende Dow-Jonesindex kende zelfs de slechtste beursweek sinds maart dit jaar. De nieuwe week begon verder rustig op Wall Street. Beleggers kijken vooral uit naar de toespraak die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell aan het einde van de week zal geven tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole.