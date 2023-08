Juntaleider Niger waarschuwt tegen aanval op het land

De Nigerese juntaleider Abdourahamane Tchiani heeft gewaarschuwd dat een aanval op het land zware gevolgen zal hebben voor alle betrokkenen. „Als een aanval tegen ons wordt ondernomen, zal dat niet zo’n pretje zijn als sommige mensen lijken te denken”, zei hij zaterdagavond in een tv-toespraak. Volgens Tchiani bereiden de ECOWAS-landen een aanval voor op Niger door in samenwerking met „een leger uit een ander land” een bezettingsleger op te zetten. Over welk land het zou gaan, zei de juntaleider niet.