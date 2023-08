Zowel in de zeevaart als in de binnenvaart is er een tekort aan jonge aanwas. „Het avontuur trekt niet meer.” Bij de zeevaart is er vooral sprake van een tekort aan officieren, zo blijkt uit een recent gepresenteerd rapport van het internationale scheepvaartadviesbureau Drewry. Vorig jaar bedroeg dat tekort wereldwijd 5 procent, dit jaar is het opgelopen naar 9 procent.