Oekraïne en Zweden zijn in gesprek over een mogelijke levering van Gripen-gevechtsvliegtuigen, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zaterdag na een ontmoeting met de Zweedse premier Ulf Kristersson. Zelensky is zaterdag in Zweden voor overleg met onder meer Kristersson en de koninklijke familie van het Noord-Europese land.