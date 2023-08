Ontdek het boerenleven

Fiets- en vaartochten, knuffelen met koeien of biggetjes, een boerenerfdag, workshops koeien schilderen of een rondleiding over een boerenerf: wie de website boerenentuinderspakkenuit.nl raadpleegt, krijgt ideeën genoeg voor een dagje uit met een boerentintje. De uitjes zijn verspreid over het hele land en voor jong en oud. Vanuit Oldebroek is er een boerderijbeleeftocht waarbij deelnemers een knapzak met lunch meekrijgen en in Kampen worden tijdens het eten verhalen verteld door de boer of boerin. Kinderen kunnen hun boerderij-

diploma halen en de boer helpen. In het weekend van het varken (9 september) zijn er rondleidingen op diverse varkenshouderijen.