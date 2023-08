lDEN HAAG (ANP) - VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz laat de deur open voor samenwerking met de PVV. Op vragen van de pers laat de politica open of haar VVD samenwerking met de PVV van Geert Wilders, bijvoorbeeld in een regeringscoalitie, uitsluit. Yeşilgöz wil op het verkiezingsprogramma van de PVV wachten, en daarna is de kiezer aan zet. „Ik moet zien waar de heer Wilders nu mee komt.”