De Chinese president Xi Jinping zal aanwezig zijn bij de bijeenkomst van de BRICS-leiders in Zuid-Afrika van 21 tot 24 augustus, meldt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. De Russische president Vladimir Poetin, tegen wie een internationaal arrestatiebevel loopt wegens vermeende oorlogsmisdaden in Oekraïne, zal inbellen via een videoverbinding.