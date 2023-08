Het aantal bedrijven dat in het tweede kwartaal van dit jaar in de Europese Unie failliet ging, was de afgelopen acht jaar niet zo hoog. Dat zegt het Europese statistiekbureau Eurostat. Gemiddeld stegen de faillissementen in EU-landen met 8,4 procent vergeleken met de drie maanden daarvoor. In april, mei en juni gingen gemiddeld per land 124 bedrijven failliet.