Een vakantiepark in Hindeloopen (Friesland) waar eerder deze maand een chalet werd verwoest door een explosie gaat vrijdag deels weer open. Het park, dat nog in aanbouw was, was na de ontploffing dicht wegens het onderzoek. Ook is de grond en de bodem van het water op het terrein grondig schoongemaakt. Dat zegt een woordvoerder van EuroParcs.