Handel in Adyen kort stilgelegd op Damrak na koersval 25 procent

De handel in het aandeel Adyen is donderdag kortstondig stilgelegd op de Amsterdamse beurs. De stap volgde op een koersverlies van 25 procent van het aandeel. Dat is het grootste dagverlies voor het betaalbedrijf, dat sinds 2018 een notering heeft op de Amsterdamse beurs. De koersval werd veroorzaakt door zwaar teleurstellende resultaten van het bedrijf. Na de korte handelsonderbreking liep het verlies verder op. Rond 11.35 uur kelderde het aandeel bijna 27 procent.