Adyen kampt met hogere loonkosten en zwakkere groei

Betalingsverwerker Adyen is in de eerste helft van 2023 minder hard gegroeid dan kenners hadden verwacht. Het Amsterdamse bedrijf, dat betaaltransacties afhandelt voor bedrijven als McDonald’s en Hennes & Mauritz (H&M), zag onder meer de loonkosten stijgen doordat het meer mensen heeft aangenomen. Ook werd de groei van de netto-omzet in de eerste helft negatief beïnvloed door de hogere inflatie en rentetarieven, en een toenemende prijsconcurrentie in de sector.