De afgesproken loonstijgingen in nieuwe cao’s vielen in juli voor het eerst in anderhalf jaar tijd lager uit. Dat stelt werkgeversorganisatie AWVN, die wel opmerkt dat de loonstijgingen nog altijd historisch hoog waren. De organisatie weet nog niet zeker of er daarmee een einde is gekomen aan de opwaartse trend of dat de loonstijgingen blijvend zullen afvlakken.