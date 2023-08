In de strijd tegen armoede in Nederland is het van belang dat het minimumloon omhoog gaat naar 16 euro per uur. Daarvoor pleit vakbond FNV. Ook de huur- en zorgtoeslag zouden moeten worden verhoogd, evenals het kindgebonden budget. „Zonder extra maatregelen leven vanaf volgend jaar één miljoen mensen in ons land in armoede. Dat kan niet en dat mag niet”, zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga.