Sinds corona is bijna alles weer bij het oude, behalve dan onze manier van werken. Waar dat kan, wordt er thuisgewerkt, meldt werkgeversvereniging AWVN na een enquête onder ruim tweehonderd bedrijven. Langer slapen, eerder beginnen met koken of sporten en tussendoor even de was doen of een kind ophalen van school; het zijn allemaal voordelen van het werken vanuit huis.