De beurskoersen in New York gingen dinsdag over een breed front omlaag door zorgen onder beleggers over een afzwakkende economie. Vooral bankaandelen presteerden slecht nadat kredietbureau Fitch waarschuwde de ratings voor een groot aantal banken waarschijnlijk te gaan verlagen. JPMorgan Chase, Bank of America en Wells Fargo werden tussen de 2,3 en 3,2 procent lager gezet.