Yellen: tragere economische groei China zal ook VS raken

De tragere economische groei in China zal ook de economie van de Verenigde Staten raken. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen gezegd. Buurlanden van China zullen volgens haar de meeste impact ondervinden van het kwakkelende herstel van de Chinese economie, maar ook in de VS zullen de gevolgen ervan in zekere mate voelbaar zijn. Ze noemt de tegenvallende economische cijfers in China een „risicofactor” voor de Amerikaanse economie.