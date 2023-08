Utrecht vindt huurders voor gekraakte panden, ‘later dan gehoopt’

De krakers van vijf leegstaande woningen aan de Croeselaan in Utrecht moeten binnenkort plaatsmaken voor mensen die tijdelijk in de panden gaan wonen. De gemeente Utrecht zegt dat afgelopen vrijdag „matches” zijn gevonden met tijdelijke huurders die dringend een woning nodig hebben, zoals statushouders en mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang. Zij krijgen binnenkort de sleutel van de woningen. Over de precieze datum kan een gemeentewoordvoerder nog niets zeggen.