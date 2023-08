Slob gaat door als verkenner in Den Haag

Arie Slob gaat door met zijn werk als verkenner in Den Haag, die kijkt naar mogelijkheden voor politieke samenwerking. Dat is de uitkomst van een overleg van fractievoorzitters nadat Slob maandag een advies hierover had gepresenteerd. Volgens Slob heeft de stad minstens zes partijen nodig om een nieuwe coalitie te krijgen. Hij adviseert om eerst te kijken naar een mogelijk college met Hart voor Den Haag, VVD, Partij voor de Dieren, DENK, SP en ChristenUnie/SGP.