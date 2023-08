Ook het volgende kabinet moet zich blijven inzetten voor betaalbare huren, nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid. Daarvoor pleit de branchevereniging voor woningbouwcorporaties Aedes. Met het vorige kabinet zijn daar al afspraken over gemaakt. „Het is nu tijd om plannen om te zetten in uitvoering”, aldus Aedes, die politieke partijen tien punten meegeeft als input voor hun verkiezingsprogramma’s.