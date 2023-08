Derdelanders demonstreren om wegvallen opvang in Nederland

Zo’n honderd demonstrerende derdelanders hebben zich maandag verzameld op de Turfmarkt in Den Haag. Het gaat om studenten en werkenden die zijn gevlucht vanuit Oekraïne, maar niet de Oekraïense nationaliteit hebben en ook geen permanente Oekraïense verblijfsvergunning. De zogenoemde derdelanders zijn boos omdat zij eerst dezelfde tijdelijke bescherming kregen als gevluchte Oekraïners in Nederland, maar dit is vanaf 4 september niet langer het geval.