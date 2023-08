De van fraude verdachte oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, Sam Bankman-Fried, is opnieuw gearresteerd. Hij was op borgtocht vrij, maar een rechter in New York heeft de borgtocht vrijdag vervroegd ingetrokken. Hij werd daarop onmiddellijk in de boeien geslagen terwijl zijn moeder huilend toekeek.