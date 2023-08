De Volksbank hoopt op snel toekomstbesluit ondanks val kabinet

De Volksbank, bekend van de ASN Bank, RegioBank en SNS, hoopt dat er toch snel een besluit komt over de toekomst van de bank als eigendom van de staat. Inmiddels demissionair minister Sigrid Kaag (Financiën) wilde eigenlijk eind dit jaar met een „richtinggevend besluit” komen, maar het is onduidelijk of dit overeind blijft nu het kabinet is gevallen. De Volksbank-topman Martijn Gribnau zegt „graag door te gaan op de ingezette route”.