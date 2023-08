Flinke winst voor AEX-index na meevallend inflatiecijfer VS

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een flinke plus de handel uit gegaan. Het sentiment op de beursvloer werd geholpen door een meevallend inflatiecijfer uit de Verenigde Staten waardoor de hoop werd aangewakkerd dat de Amerikaanse centrale bank gaat pauzeren met het verhogen van de rente. Bij de bedrijven op het Damrak moesten veevoerproducent ForFarmers en maritiem oliedienstverlener SBM Offshore het echter ontgelden na tegenvallende resultaten.