SBM offshore onderuit na cijfers, Adyen aan kop in AEX

SBM Offshore werd donderdag flink lager gezet op de Amsterdamse beurs. De maritiem dienstverlener zag de omzet en winst in de eerste helft van het jaar afnemen. Het bedrijf had in mei al gewaarschuwd voor een flinke omzetdaling bij het onderdeel Turnkey, dat drijvende productie- en opslagschepen bouwt en verkoopt aan olie- en gasbedrijven. Het orderboek steeg wel naar een nieuw recordniveau. Ook handhaaft SBM de jaarverwachting. Het aandeel stond met een min van 9 procent onderaan in de MidKap.