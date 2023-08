Ecuadoraanse presidentskandidaat doodgeschoten

De Ecuadoraanse presidentskandidaat Fernando Villavicencio is bij een gewapende aanval omgekomen, melden Ecuadoraanse media. Hij werd drie maal in het hoofd geschoten. Er zouden ook zwaargewonden zijn. President Guillermo Lasso heeft de dood van Villavicencio bevestigd. Hij zweert op X, voorheen Twitter, dat de aanslag niet onbestraft zal blijven: „De georganiseerde misdaad is heel ver gegaan, maar al het gewicht van de wet zal op hen vallen.”