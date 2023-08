De hoofdgraadmeters op de aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers op Wall Street waren vooral in afwachting van het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer dat donderdag naar buiten komt. Bij de bedrijven ging WeWork keihard onderuit. Handelaren schrokken van de verklaring van de kantoorverhuurder dat het twijfelt over het voortbestaan van de onderneming.