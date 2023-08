Schap waarschuwt voor sterke stroming door veel regen

Waterschap Vechtstromen in Overijssel waarschuwt recreanten die willen gaan varen dat er een sterke stroming staat in rivieren, beekjes en kanalen. Dat komt door de hevige regenval van de afgelopen week. Overtollig water moet afgevoerd worden en veroorzaakt een sterke stroming, aldus het schap. Bijvoorbeeld in de bij recreanten populaire Overijsselse Vecht is de afvoer woensdag 45 kubieke meter per seconde en is volgens het schap „stevig.”