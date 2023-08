Zonnepark Vierverlaten in Groningen heeft „aanzienlijke schade” opgelopen als gevolg van koperdiefstal, meldt energiecoöperatie Grunneger Power woensdag. Het zonnepark is „net als verschillende andere noordelijke zonneparken” slachtoffer geworden van koperdieven, de hoogte van de schade wordt door experts „nader in kaart gebracht”.